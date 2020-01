Startup Dayl selgub tänavune parim äriidee

Kohtunikud said 32 meeskonna seast valida seitse võistkonda, kes saavad täna Startup Day pealaval võistlustulle astuda. Startup Pitching võistlusel osalevad parimad idufirmad nii Eestist kui ka välismaalt.

Gridio Eestist, kelle eesmärk on kodumajapidamiste muutmine virtuaalseteks elektrijaamadeks. Kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete (katlatest elektrisõidukiteni) liitmine «virtuaalseteks elektrijaamadeks», mis teenivad tarbijatele raha ja aitavad võrku stabiliseerida.

Coldplasmatech Saksamaalt, idufirma, mis on välja töötanud StarTreki-laadse meditsiiniseadme, mis tekitab «külma plasma» - siniselt hõõguva, ioniseeritud gaasi, mis on bioaktiivne. Meie meditsiiniseade, haavasideme kujuline aplikaator, toodab seda gaasi krooniliste haavade raviks ja putukate tapmiseks.

PayQin Inglismaalt on töötanud välja e-rahakoti, millel on sisseehitatud virtuaalne Visa-kaart, mis on rahastatav mobiilse rahaga. Nii lubatakse inimestel maksta ja veebimakseid vastu võtta panga vahenduseta mobiilirakenduse kaudu.