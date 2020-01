Ainulaadsed lukud lõksuvad ERMis pühapäevani

«Kodalukud on kasutusel olnud sajandeid ja mõnel pool uste ees senini. Vähe on aga neid, kes tänapäeval nendest midagi teavad – kaasaja inimene ei oska ettegi kujutada, et ukselukk võib olla ka puust ja seejuures oma eesmärki suurepäraselt täita,» rääkis näituse kuraator Heidi Solo ja kutsus kõiki, kes teavad midagi või kasutavad praegugi veel kodalukku, endaga ühendust võtma aadressil Heidi@magicdesign.ee.