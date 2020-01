Tartumaal jäi teadmata kadunuks noor mees

Tartumaa piirkonnavanem Anti Peiponen rääkis, et Siimu lähedased pöördusid 16. jaanuari õhtupoolikul politsei poole ning andsid teada, et neil pole õnnestunud mitme tunni vältel noore mehega kontakti saada.

«Otsingumeeskond on möödunud päevil üle kontrollinud nii Siimu kodukoha Nõo vallas kui ka tuttavate aadressid Tartu linnas ja selle lähiümbruses. Oleme sest saadik pidevalt suhelnud mehe lähedaste, sõprade ja koolikaaslastega, kuid keegi neist ei tea Siimust midagi. Lisaks oleme tuvastanud, et Siim on neil päevil Lõuna-Eestis ringi liikunud. Politseile teadaolevalt oli mees 17. jaanuari ennelõunasel ajal Tartus ja pealelõunal Elva vallas ning viimati nähti teda väidetavasti 18. jaanuaril Otepää vallas Arula kandis. Paraku ei ole politseil õnnestunud meest neist kontrollitud piirkondadest leida, mistõttu otsingud jätkuvad, kuniks tema asukoht on kindlaks tehtud,» selgitas Peiponen.