Hea mõte ju - igaüks võiks pääseda ERMi püsinäitusele tasuta!

Karis ütles, et on tutvustanud ideed kultuuriministeeriumis ning see on leidnud esialgse positiivse tagasiside. ​

«Ligipääs Eesti kultuuriloole peaks olema kõigile ja selle tundumine on väga oluline,» rõhutas Karis. «ERMi püsinäitus pakub selleks suurepärase võimaluse erinevas vanuses külastajatele nii Eestist kui ka teistest riikidest. Näitus on ka sedavõrd mahukas, et seda peakski korduvalt külastama. Kultuuriloo püsinäitus aitab paremini omandada ka kooli õppekava, mistõttu peaksidki õpilased regulaarselt käima muuseumis. Praktilise poole pealt aitaks see lahendada ligipääsu läbi maja B poolele, kus toimuvad kunstinäitused, kontserdid, teatrietendused ja muud üritused.»

Ta lisas, et arusaadavalt on see riigieelarve läbirääkimise küsimus, sest saamata jääv piletitulu on esialgsete arvestuste järgi ligi 300 000 eurot. Samas saaks Eesti kultuuriloo püsinäituse tasuta külastamise võimalus kindlasti kõlapinda ka väliskülastajate hulgas, usub ERMi direktor.

«Et kultuuriministeerium on käivitanud ERMi avalik-õigusliku staatuse analüüsi ja seaduseelnõu idee, siis võiks see olla tulevikus ERMi ja ministeeriumi tulemuslepingu osa,» märkis Karis.