Go Bus võtab Lux Expressi hüljatud Kuressaare liini enda sõita

Võrreldes praeguste sõiduaegadega tuleb sõiduplaani väikesi muutusi. Buss väljub Tartust iga päev kell 7.10 ning jõuab Kuressaarde kell 13. Kuressaarest Tartusse hakkab buss sõitma iga päev kell 15.35 ning jõuab sihtkohta kell 21.40.

«Liin sobib meile logistiliselt hästi ja kui kriitiline kogus sõitjaid on olemas, siis suudame liini majandada,» ütles Go Busi logistikajuht Henri Pokk. Ta lubas, et piletihinnad on praegustega sarnased ning liinil lühemate vahemaade sõitjatele isegi soodsamad.

Lux Express põhjendas liinist loobumist kahjumlikkuse, aga sugugi mitte sõitjate vähesusega. «Tegemist on hästi sesoonse liiniga, suure osa aastast on see kahjumlik ja kokkuvõttes ongi kahjumlik liin,» põhjendas sulgemisotsus Lux Expressi juhatuse liige Paul Kristjan Lilje 13. detsembri Tartu Postimehes.