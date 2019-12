Esimene suusatrenn jäisel rajal möödus muhkude ja sinikateta

Igal pool Eestis on mätas ikka roheline, talvgi algab kalendri järgi alles eeloleva pühapäeva varahommikul. Kuid Tehvandi spordikeskuses on suusarada maas ja see tuleb omal käel järele proovida. Et olen suusatamises pisut roostes, vajan õpetust, moodsas keeles koolitust. Selleks pole tarvis Šveitsi sõita, häid juhendajaid on siin kandis varnast võtta.