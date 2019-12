Eestis on tänavu sagenenud põllutehnika GPS-seadmete vargused ning nendega tekitatud kahju on isegi suurem kui viimastel aastatel Eestit väisanud Leedu autovaraste bande tegevuse tagajärjed. Viimane GPS-seadmete vargus pandi toime selle nädala alguses Tartu külje all Lohkvas põllutehnikat müüva​ Tatoli ASi territooriumil.