Kiida Tööandjat kampaanias kiideti kõige enam Jardini lilleäri

Jardini lilleäris töötab üle 100 inimese. Firma juhi Kaisa Moora sõnul on nad püüdnud teha kõik, et alati kuulata ära kõik töötajad ja arvestada nende individuaalsete kiiksude, soovide ja ootustega. Moora sõnul jõuavad nende kahekümne kolmest lillepoest kõigi töötajate mured ja ettepanekud alati juhtkonna lauale ja nende lahendamisse suhtutakse täie tõsidusega. Lisaks usub Moora, et osaliselt võlgnevad nad kiituste osas tänud ka tegevusvaldkonnale – lilleäri on valdkond, kus iga töötaja osaleb teiste inimeste päeva kaunimaks muutmises ja see annab töötajatele tugeva rahulolu ja missioonitunde.