Eesti Pank laseb ringlusse rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul kaheeurose mündi

Selle olulise sündmuse tähistamiseks laseb Eesti Pank 19. novembril ringlusse miljon erikujundusega kaheeurost käibemünti, millest 17 500 münti on BU (brilliant uncirculated) kvaliteediga ja pakendatud meenetootena mälestuskaardiks. Samal päeval toob Omniva müüki ka rahvusülikoolile pühendatud postmargi. Nii mälestusmündi kui ka postmargi on kujundanud kunstnik Indrek Ilves.

Indrek Ilves on Tallinnas tegutsev tarbegraafik, kes on eelkõige tuntud postmarkide kujundajana. Ta on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia graafilise disaini eriala ning praegu töötab ta Eesti Posti margikunstnikuna. 18 aasta jooksul on ta kujundanud Eestile, Lätile, Leedule ja Rumeeniale rohkem kui sada postmarki. Ilves kujundas ka eelmisel aastal Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks välja antud puhtast hõbedast postmargi.

Rahvusülikooli juubelile pühendatud postmargi nominaalväärtus on 0,65 eurot, mis on riigisisese lihtkirja tariif. Margi tiraaž on 30 000 ja see on trükitud trükikojas Vaba Maa. Koos postmargiga ilmub esimese päeva ümbrik ning kasutusel on esimese päeva tempel.