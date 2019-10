Mootorsaan. Pilt on illustratiivne.

On sul kodus tolmu kogumas mootorsaan, mida ise ei kasuta, ent mis võiks veel aastaid lume- ja jäävälju mõõta? Kui on, siis võib seda pakkuda Tartu vallale, kes on hankimas mootorsaani Piirissaare saarevahile.