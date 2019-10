Võit jättis Welcole võimaluse viimasest kohast pääsemiseks

Võit jättis Welcole võimaluse kahe viimase vooruga tabelis üheksandal ehk eelviimasel kohal paikneva Rakvere JK Tarva kinni püüdmiseks. Welcol on tabelis 21 punkti ja ees kohtumised Kohtla-Järve JK Järvega (kodus) ja Tallinna Kalevi U21 meeskonnaga (võõrsil); Tarval on 25 punkti ja pidada mängud Tallinna FC Flora U21 (kodus) ja JK Järvega (võõrsil).

Paraku pole üheksandal ega kümnendal kohal selles mõttes erilist vahet, et mõlemad positsioonid tähendavad järgmiseks hooajaks aste madalamale ehk esiliiga B-sse langemist. Welco jaoks sai see selgeks juba 19. oktoobril, kui võõrsil jäädi 0:3 alla Pärnu Vaprusele.

FC Elvale tähendas laupäevane kaotus aga seda, et suure tõenäosusega nad tänavu meistriliiga üleminekumängudele ei pääse. Vahe pärnakatega on viis punkti, Elval on jäänud mängida FCI Levadia U21 (kodus) ja JK Legioniga (kodus), Vaprusel aga Legioniga (võõrsil) ja JK Tammeka U21 meeskonnaga (kodus).