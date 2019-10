Nagu eelmisel nädalal, oli ka sel teisipäeval Kuku raadio saate «Vahetund Tartu Postimehega» esimene pool pühendatud Keskerakonna Tartu piirkonnas pulbitsevatele vastuoludele. Teemat lahanud ajakirjanikud Rannar Raba ja Jüri Saar tõdesid, et olukord, kus keskerakondlased ise nõuavad oma abilinnapeade ametist lahkumist on tavatu ning sellest ei paista olevat ühtegi valutut väljapääsu. Saate teises pooles selgitas reporter Kaspar Koort tänavuse ahvenapüügi asjus Peipsi järve kalurite ja keskkonnainspektsiooni vahel tekkinud vastasseisu. Saade on nüüd järelkuulatav.