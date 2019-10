Elva vald tunnustas parimaid ettevõtjaid

Aasta maaelu arendaja tunnustuse sai BirchLagoon OÜ, mis tegeleb looduslike kasemahlajookide valmistamisega. Tegemist on ettevõttega, mis tõestab hästi, et maapiirkonnas, omamata suuri tootmishooneid ja ressursse, on võimalik saada tunnustatud toiduainetootjaks.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallas tegutsevad ettevõtted on oluline osa sellest, missugune on valla nägu. «Mul on hea meel, et ollakse uuenduslikud, heade ja põnevate mõtete ning ideede teostajad,» märkis Järveoha