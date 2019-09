Tartu ülikooli vaatasid rootsiaegse rektori Andreas Virginiuse järeltulijad

Külalised olid uhked ja tänulikud

Kohtumisel rektor Toomas Asseriga väljendasid külalised headmeelt ja uhkust selle üle, kui kõrgetasemeline on Tartu ülikool praegu ning kui heas korras Kambja kirik, kuna laupäeva hommikul olid nad külastanud ka Kambjat. Kambjaga on tihedalt seotud teinegi Virginiuse perekond.

Härra Johan Virgin ulatas rektorile tänutäheks pildi suguvõsa vapist. Virginiuse suguvõsa liikmed võivad öelda, et nad on viimane Pommerimaalt pärit suguvõsa, kes veel alles.

Mida Virginius Eestile andis?

Ajaloolane Ken Ird märkis, et Andreas Virginius on eriline veel seetõttu, et ta oli Tartu ülikooli esimese perioodi vältel, algusest kuni lõpuni akadeemiliselt aktiivne, see tähendab aastaid 1632. kuni 1665ni.