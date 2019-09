ERMis hakkavad lõksuma kodalukud

Näituse staar-eksponaat on Hiiumaalt pärit kahe võtmega kodalukk, mille avamiseks on tarvis kahte inimest. Kuigi päritolult eestimaine, rändas lukk 1918. aastal Lübeckisse, kust see nüüd spetsiaalselt näituse tarvis tagasi kodumaale toodi.

Kodalukud, mida näitusel lõksutada saab, on käsitööna valmistanud näituse kuraator Heidi Solo. «Kodalukud on kasutusel olnud sajandeid ja mõnel pool uste ees senini. Vähe on aga neid, kes tänapäeval nendest midagi teavad – kaasaja inimene ei oska ettegi kujutada, et ukselukk võib olla ka puust ja seejuures oma eesmärki suurepäraselt täita,» rääkis Solo.