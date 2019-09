Monica Rand: kaasav eelarve – kellele ja milleks?

Kooliaasta on hoo sisse saanud ja nüüd on põhjust meelde tuletada, et veidi enam kui nädala pärast, 3. oktoobril algab Tartu tänavune kaasava eelarve ideede hääletus. Hea kaaslinlane, ära maga maha võimalust linnaelus kaasa rääkida ja aidata ellu viia just see idee, mis on kõige hingelähedasem!

Kaasav eelarve kutsuti omal ajal ellu, et parandada kogukondade koostööd. Oluline on, et ideed, mida välja pakutakse, saab päriselt teoks teha. Selleks polegi nii palju vaja: tuleb ise oma ideesse uskuda, võimalikult palju toetajaid leida ja pingutada idee esitamisest kuni hääletamise lõpuni.

Aprillis esitasid Tartu inimesed 78 ideed ja juunikuu lõpus selgusid arutelude käigus need 25, mis nüüd jõuavad rahvahääletusele.

Head tööd on viimastel aastatel teinud koolide kogukonnad. Viimase nelja võidutöö hulgas on olnud kolm koolihoovi: Reiniku ja Kesklinna kooli õu ning Hansa kooli ja Descartes’i kooli ühine spordiväljak.

Mart Reiniku kooli õue avasime selle aasta juunikuus ning kasutajate pidev kohalolek näitab, et raha sai õigesse kohta.

Kesklinna kooli ning Descartes’i ja Hansa kooli õu avatakse samuti ametlikult veel sel kuul. Mitmelt poolt on juba huvi tuntud, kes projekteeris Kesklinna kooli õue – tegemist olevat lastele väga mõnusa ja huvitava lahendusega. Hea meel on tõdeda, et seda on teinud inimene meie endi seast, linnavalitsusest.

Kuuleme iga päev, et lapsed liiguvad vähe, ning just sellised hoovid võimaldavad nutiseadmetest eemale saada ja vaba aega veeta üksi või koos sõpradega värskes õhus liikudes. Vahva on vaadata, kuidas lapsed ajavad ka emad-isad toast välja ja kutsuvad nad liikuma.

Kaasava eelarve protsess liidab kogukondi ja viib kokku inimesi, kes muidu võibolla üksteist ei märkakski.

Praegu on ideede tutvustused üleval internetis Volise keskkonnas ning nendega saab tutvuda ka Kaarsilla näitusel. Ideede autorid teevad tööd kogukondades ning suhtlevad huvirühmadega.

Tore, et iga aastaga mõeldakse järjest rohkem läbi tegevused ning nende mõju linnaruumile. Tihtipeale on kogukonnaliikmete hulgast tekkinud projektimeeskonnad, kes siira entusiasmiga tegutsevad soovist linna arengus kaasa lüüa.

On ju lisaks koolide õuedele tõepoolest tulnud igal aastal palju-palju vahvaid ideid muudest valdkondadest: esindatud on nii linnamajanduse, keskkonna, spordi- kui ka kultuurivaldkonda kuuluvad ideed.

See on omakorda pannud meid ka mõtlema, et ehk on vaja kaasavas eelarves muudatusi teha ning üle aasta teha üks 200 000-eurone kooliõu ning järgmisel aastal kaks 100 000-eurost väiksemat projekti. See, kas ja mida kaasava eelarve reeglites muuta, on pikemate arutelude teema.