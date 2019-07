Vandaalid ning vargad laastavad mänguväljakuid ja lillepeenraid

«Mänguväljakutel käib suur vandaalitsemine,» tõdes Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf. Eriti on löögi alla sattunud Sõpruse ringi naabruses ning Uus-Ihastes Pallase puiesteel olevad mänguväljakud. Sõpruse ringi kiigeväljakut on lõhutud korduvalt, viimati murti seal ära vedrukiik, mis nüüd on asendatud.

Pallase puiestee mänguväljakul on kõik mõeldavad kohad, ka mõned puutüved täis kirjutatud ja joonistatud, enamik sellest sodist ei kannata trükimusta. Hiljuti varastati sealt ära Tarzani raja iste. Uue istme saamisega läheb aega, sest see tuleb tehasest tellida.

Lillede rüüstamist ja varastamist on nagu tavaliselt ning nagu tavaliselt, on ka sel suvel lilli varastatud koos juurtega. «Kahjuks nii on, mõni inimene arvab, et istutame linna peenardesse lilli nende jaoks,» ütles Tartus tänavu lillepeenardesse ja -konteineritesse taimi istutanud ning neid hooldava Vesneri Aed OÜ perenaine Helgi Solba.