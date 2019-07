Kohus võttis 16-aastase noormehe mõrvas kahtlustatava vahi alla

«21-aastane kahtlustatav on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud vägivallakuritegude toimepanemise eest, seega on tegemist inimesega, kellele on antud mitmeid võimalusi asuda seaduskuulekale teele, kuid ta ei ole neid võimalusi kasutanud. Seda ilmestab eeskätt asjaolu, et käesolev kuritegu on toime pandud katseajal,» lisas Sari.