Tartu võlukooli asutajate plaan B on kogukonnakeskus

Ministeeriumi hinnangul pole praegu tagatud erakooli jätkusuutlikkus.

Võlukooli ühe asutaja Ketlin Reisi sõnul kavatsevad nad järgmisel aastal tegevusluba uuesti taotleda. Sel sügisel on nad nõuks võtnud pakkuda lastele demokraatlikku ja vaba õpikeskkonda pisut teisel moel.

Koduõpe, aga mitte kodus

«Kõike, mida muidu oleksime teinud koolis, teeme seni kogukonnakeskuses,» sõnas Reis. Keskuses saaksid käia lapsed, kes on ametlikult koduõppel. Praegu otsivadki eestvedajad keskusele sobivaid ruume.

Neid lapsi, kelle vanemad kindlasti keskusesse tooksid, on Reisi sõnul praegu kümmekond. Osa lastest on juba koduõppel ning mõni pole veel kooliikka jõudnud.

«Kindlasti oleks olnud ka just lasteaia lõpetanud lapsi. Kuna vastuvõttu kooli ei avatud, ei tea me täpselt, palju oleks õpilasi tulnud ja paljud on neist nüüd tulemas keskusse,» rääkis Reis. Kui kogukonnakeskus päriselt teoks saab, saavad sellega liituda kõik soovijad.

Ministeeriumile ei meeldinud, et asutajad kavatsesid koolis õpetajatena kasutada vabatahtlikke ning puudusid ka vajaliku kvalifikatsiooniga tugispetsialistid.

Päris üks ühele kogukonnakeskus koolile siiski ei vasta. Et selliste kogunemiste jaoks ei pea ministeeriumilt luba taotlema, puuduvad ka konkreetsed nõudmised või piirangud. Näiteks pole praegu veel kindel, mitu korda nädalas ja mis kellaaegadel hakkavad lapsed keskuses õppimas käima. «Kindel on see, et proovime pakkuda lastele vabadust ja ühist otsustamist, nagu on demokraatlikes koolides,» sõnas Reis.

Reisi sõnul tahavad kolm naist, kes lubasid võlukooli õpetajaks tulla, sügisel endale õpetajakutse taotleda. Tugispetsialistide puudumine on asutaja sõnul peamiselt finantsiline probleem.

Leida tuleb rahastus

Ebapiisav rahastamisplaan oli üks peamisi põhjuseid, miks ministeerium koolil tegevust alustada ei lubanud. Kooli arengukava eelarve järgi on nii koolimööbel kui ka paljud õppevahendid plaanis saada annetusena. Kuna suur osa kuludest kavatseti katta ebastabiilsetest allikatest, võivad tekkida keset õppeaastat rahalised raskused, näiteks kui keegi pole vajalikus mahus annetanud. Seega ei ole ministeeriumi arvates nõuetele vastava õppekeskkonna ja -vahendite olemasolu koolis jätkusuutlikult tagatud.

Selleks, et järgmisel aastal koolile tegevusluba saada, hoiab selts nüüd silma peal rahastusprojektidel ja püüab leida püsivaid sponsoreid.