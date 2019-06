Metallica kontserdi ööl on Tartu vabaõhukohvikud avatud kella neljani varahommikul

Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau sõnul saabub 18. juuliks Tartusse ligi 60 000 kontserdikülastajat, kellest paljud ilmselt soovivad pärast kontserti linnas keha kinnitada. «Meie tingimuseks lahtiolekuaegade pikendamisel on see, et toitlustusettevõtted valmistavad ja müüvad toitu vähemalt kella kolmeni,» ütles Blumenau.