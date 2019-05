Tartu meelitab rattaringluse konto tegijaid soodustustega

1.-8. juunil end kasutajaks registreerinud saavad esimesed kolm kuud tasuta sõiduõigust ning 9.-30. juunil kasutajaks registreerinud saavad ühe kuu tasuta sõiduõigust. Tasuta sõiduõigus tähendab seda, et tasuta saab rattaringluse perioodipileti, millega on kõik kuni 60-minutilised sõidud tasuta. Kui sama rattaga soovitakse kauem sõita, siis rakendub lisatasu (1€/h).

Kasutajaks saab end hakata registreerima alates 1. juunist kell 13 veebilehel http://ratas.tartu.ee või mobiilirakenduses Tartu Smart Bike.

Tartu rattaringlus avatakse pidulikult 8. juunil kell 12 Tartu kaubamaja juures asuvas rattaringluse parklas. Samal päeval kell 12.15 saab rattaid laenutada juba kõikides parklates.

Rattaringlus koosneb 750 jalgrattast ja 69 üle linna paiknevast parklast. 510 ratast on elektrilised ja ülejäänud 240 on tavarattad.

Ratta laenutamiseks peab kasutajal olema kehtiv Tartu linnaliinide perioodipilet või tuleb osta rattaringluse perioodipilet. Kasutajal tuleb luua veebis või mobiilirakenduses rattaringluse konto ning siduda see internetimakse võimekusega pangakaardiga. Ratta lahtilukustamiseks saab kasutada nii bussikaarti kui ka mobiilirakendust. Ratta tagastamisel tuleb ratas jätta ükskõik millisesse parklasse ja veenduda, et ratas on korralikult lukustatud. Kui parklas ei ole vabu kohti, siis tuleb ratas paigutada parkla kõrvale ning kinnitada esiratas korvis oleva lisalukuga.

Kui kasutajal on Tartu linnaliinibussis tasuta sõidu õigus või tal on Tartu linna 10, 30 või 90 päeva pilet, siis eraldi rattaringluse piletit ostma ei pea, kuid isikustatud bussikaart tuleb veebis siduda rattaringluse süsteemiga, et oleks võimalik pileti olemasolu kontrollida.

Kui perioodipilet on olemas, siis on iga kuni 60-minutiline jalgratta kasutamine tasuta ja iga järgmine alustatud tund maksab 1 euro. Kui aktiivset linnaliinibussi perioodipiletit ei ole, siis tuleb soetada rattaringluse päevapilet (5 eurot), nädalapilet (10 eurot) või aastapilet (30 eurot). Ka siin kehtib põhimõte: kuni tund aega rattasõitu on tasuta ja iga järgmine alustatud tund 1 euro. Rataste maksimaalne kasutusaeg on 5 tundi, hilinemise tasu 80 eurot.

Kõikide parklate juurde paigaldatakse infotahvlid, kus on täpsed juhised, kuidas ratast kasutada ja kui palju sõit maksab.