Kenno Põltsam: seks olgu alla 18-aastastele keelatud

Eestis on seadustatud loomuvastasus, mis seisneb selles, et täiskasvanu tunneb murde- ja noorukiealiste vastu tõmmet ehk tegu on pedofiilia hilisema vormiga. Hiline murdeiga võib kesta mõnel poisil koguni 20. eluaastani, tüdrukutel tavaliselt lõpeb see paar aastat varem kui poistel. Miks riigikogu 2001. aastal üldse nõustus lubatavat seksuaalsuhte vanusepiiri langetama ja väikseid karistusi määrama? Eks see näita osalt ka rahva rumalust ja dekadentsi. Kiriku õpetuse valguses kujutab selline asjade seis ühemõtteliselt rasket ja täiesti lubamatut ebamoraalsust.

Arvan, et seaduslik seksuaalsuhte vanusepiir tuleks viia kooskõlla loomuseadusega: esiteks arvestame, et Eestis on inimene seaduse silmis laps seni, kuni ta saab 18-aastaseks, teiseks on hilises murdeeas inimene ikkagi veel laps. Mitte et täiskasvanu ei võiks suhelda hilises murdeeas tüdruku/poisiga, aga leian, et täiskasvanu seksuaalne huvi 17-aastase vastu on ebanormaalne. Kui mehel/naisel on noorukiga tõsi taga, jõuab ta ka oodati, kui nooruk saab täisealiseks.