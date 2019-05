Sünnipäevapidu määras Tartu neiu saatuse

Tema ema Merike Mägi meenutas, et esimest korda puutus tütar kõige vahetumalt hobustega kokku oma 12. sünnipäeval, mille nad pidasid Ihaste ratsabaasis. «Eks me varem olime ka laatadel hobuseid vaatamas ja katsumas käinud, aga see üks sünnipäev muutis kõik,» meenutas Reinumäe ema. Seejärel oli tüdruku hing hobustele müüdud ja ta asus tegelema ratsaspordiga.

«Mina toona arvasin, et vahet pole, millise spordiga laps tegeleb, peaasi, et tegeleb. Ma ei osanud eladeski arvata, et ratsutamisest ja hobustega tegelemisest saab Juulale kutsumus kogu eluks,» meenutas Reinumäe ema.

Mõni aasta tagasi, mil Reinumäel tekkis soov oma isiklik hobusetall osta, ei mõelnud ta Tartu lähivaldadest kaugemale. «Otsisin talli, mis jääks Tartust umbes 15 kilomeetri raadiusesse, kuid paraku ei õnnestunud sealt midagi leida ning hakkasin järk-järgult otsingute ala suurendama,» meenutas ta.

Tol korral ei mõelnud ta üldse Jõgeva maakonna peale, sest see tundus Reinumäele väga ääremaana. Siis aga sai ta infot, et Metsapiiga talu omanik plaanib oma tegevuse lõpetada ja koha maha müüa. «Kui ma siin korra vaatamas ära käisin, oli otsus tehtud,» meenutas Reinumägi. Tema ja talu eelmine omanik lõid käed 2017. aastal ning 2018. aasta 1. mail hakkas Reinumägi seal toimetama.

Hobust on väga lihtne valede kasvatusmeetoditega ära rikkuda, aga kui nad juba minu juurde jõuavad, saab neist enamasti ikkagi asja, sõnas Juula Reinumägi.

Tallis ja selle ümber käib juba aasta aega vilgas ehitus, mis õige pea hakkab lõpusirgele jõudma. Korda on tehtud hoov, hobusekoplid, talli juures asuvad eluruumid, sauna- ja puhkemaja. Praegu on käsil tööd talli abiruumide renoveerimisel ning talli fassaadi kallal. Enne uut talve tahab Reinumägi sisse seada maaküttesüsteemi, talli taha soovib ta rajada sisemaneeži. «Lootsime siin küll veidi kiiremini valmis saada, aga ehitusega tuleb alati ootamatusi ette,» märkis talu perenaine.

Hobuste psühholoog

Talu põhitegevus on ratsahobuste kasvatamine ja aretus. Reinumägi nimetab seda tegevust isegi hobuste tootmiseks.

Mismoodi saab üht ratsahobust toota? Reinumägi selgitas, et korralike võistlushobuste tootmine tähendab seda, et juba paarituse eel tuleb jälgida, millist mära ja täkku omavahel paaritada. Seejärel tuleb hobust korralikult treenida, kasvatada ja õpetada. Ka tuleb tal halva kasvatuse nahka läinud hobuseid ümber õpetada, mis võtab aega ja pühendumist.

Näiteks jõuavad Reinumäe juurde tihti väga heade eelduste ja hea tervisega ratsahobused, kel on aga psüühilisi probleeme, mis takistavad neil korralikult võistlemast. «Hobust on väga lihtne valede kasvatusmeetoditega ära rikkuda, aga kui nad juba minu juurde jõuavad, saab neist enamasti ikkagi asja,» lisas ta.