Aasta kooli rahvahääletusele jõudsid ka koolid Tartumaalt

«Aasta kool 2019» žüriiliige laulja Inger Fridolin, kes on ise möödunud aastal konkursi võitnud Tallinna 32. keskkooli abiturient, pidas finaali pääsenud koolide valikul võtmeteguriks toetavat koolikeskkonda. «Koolist teeb hea kooli see, kui on loodud õppekeskkond, kuhu tahad alati tagasi tulla. Minu jaoks on oluline veel ühtsustunne, et kogu kooliga saaks ette võtta ühised ettevõtmisi, ja ka loomingulisus. Mulle väga meeldib, kui kooli poolt on loodud võimalusi loometegevusteks. Ja just neid väärtusi pidasingi ka silmas parimate koolide valikul,» selgitas Inger Fridolin.