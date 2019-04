Täna kella 17 paiku teatati häirekeskusele, et Tartus Sõpruse silla all jões märkas juhuslik mööduja poide taha takerdunud surnukeha.

Sündmuskohale reageerinud päästjad tõid Emajõest surnukeha välja ning politseinikud tuvastasid, et tegemist on 26. märtsi hilisõhtul Tartus Kaarsillalt vette hüpanud 28-aastase mehega. Noore mehe surnukeha suunati kohtuarstliku ekspertiisi.

Tartu piirkonnapolitseinik Anneli Jürison ütles, et täna on kurb päev, sest üks noor Tartu mees on kadunud ning teise noore mehe elu lõppes traagiliselt Emajões. «Eesootavad ilusad kevadilmad ja suvekuud panevad aga mõtisklema selle üle, kuidas jõuaks iga inimese ja peoseltskonnani tõdemus, et ühistele koosviibimistele tullakse koos ning sealt ka minnakse koos,» küsis ta. «Ma väga soovin, et igas seltskonnas oleks see selge grupijuht või hea sõber, kes hoiab oma lähedastel peo vältel silma peal ja vajadusel saadab väsinud kaaslase kasvõi voodiservani. Olge hoitud ja märgake üksteist.»