Eksinud tüdrukutirts jõudis tänu tähelepanelikule tartlasele kiirelt koju

Laura uuris lapse käest, kuhu ta üksipäini läheb ja selgus, et lasteaeda. Et tegemist oli aga laupäevaga, helistas tartlane politseisse ja viis lapse seni enda töö juurde kohvikusse, et tirts saaks patrulli saabumiseni soojas olla.

Tänu noorele neiule, kes märkas last linnas seiklemas ja veendus, et tegu on abivajava lapsega, sai politsei emale aga anda rõõmusõnumi, et lapsega on kõik hästi ja sini-valge vilkuritega masin toob ta õigepea juba koju tagasi.