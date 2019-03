Peeter Olesk: head keelt Maarjamõisast!

Kuidas tuleks aga hinnata Eesti tulevikku, kui see jääb vetsu ja interneti kui rahvusvaheliste sõnade ja muganduste vahele? Mind ei lohuta teadmine, et ma suren enne meie tulevikku. Hetkeks küll tekkis mul oma viimasel viibimisel Maarjamõisas tunne, et morbiidsus on parem kui patsientaalsus, ent see läks sealsamas üle, sest elu jaamakorraldaja määras, et mind ei suunata samale teele, kust sõber Jüri Pihl oli üsna hiljuti lahkunud. Ja mõni päev hiljem ütleski maaülikooli rektor Mait Klaassen, et vaata ka elu rõõmsamat poolt. Sina lahkud Maarjamõisa seitsmendalt korruselt maja peaukse, mitte keldri kaudu. See oli vaieldamatu. Jäi üksnes kriipima, et ikka veel ei ole oma sõna ja paberites puudub võõraski.