Mobiilivabal päeval pöörati kleepsudega tähelepanu ohutule juhtimisele

Tartu politseijaoskonna välijuht Sander Kullamaa ütles, et Tartus pidasid politseinikud ennetava vestluse 61 sõidukijuhiga, kelle tähelepanu vajas ohutumatele sõiduvõtetele juhtimist. «Neist 23 juhti said kirja hoiatuse, mis hõlmas muuhulgas seda, et igaüks neist kleepis politsei soovitusel vabatahtlikult oma sõidukile kleebise,» lausus Kullamaa. Sellise kokkuleppe järel trahvisedelit neile kaasa ei antud ning politsei loodab, et vestlus ja meeldetuletus sõiduki klaasil on ehk sedapuhku piisav.