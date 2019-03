Tartus purjuspäi Ford Sierraga politsei eest põgenenud autojuht on varasemalt inimesi ähvardanud

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Evelin Merilaine sõnul taotleti kahtlustatava vahi alla võtmist, sest ta võib vabaduses jätkata kuritegelikku käitumist. «Meest on tänavu juba kolme kuriteo toimepanemises kahtlustatavana kinni peetud ja seetõttu on alust arvata, et ta võib jätkata kuritegude toimepanemist,» ütles ta.