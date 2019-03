Mati Alaver lasti vabaks

Pilv ütles, et on teadlik Alaveri elukohas päeval korraldatud läbiotsimisest, kuid keeldus hindamast selle toimingu vajalikkust.

Pilv rõhutas, et praegu on tegemist kaasuses kahtlustuse faasiga ning seetõttu ei saa Alaver dopingukaasuses avalikkusele kommentaare jagada. «Me ei soovi hetkel kommentaare anda ja palume seda austada. See on isiku soov,» jäi ta napisõnaliseks.