Annelinna lisanduvad parkimiskohad tulevad tasulised

Kuna Mõisavahe 37, 38, 39 ja teisedki parkla laiendamist soovivad majad on üheksakorruselised, ei saa korteriomanikud parklate laiendamise ja korrastamise asjus kokkuleppele. Praegusel juhul tellib linn projekti ja tasub ehituse eest, lisanduvate parkimiskohtade eest peavad parkimiskohta soovivad korteriomanikud tasuma iga kuu sümboolse summa. «Praegu ei oska öelda, kui suur see summa võiks olla. Ehk 20 eurot kuus,» sõnas Haak. Tasu rakendub umbes sajale lisanduvale parkimiskohale, olemasolevad parkimiskohad jäävad rendist priiks. Haagi sõnul on Annelinnas parkimise lahendamine paras pähkel.

Majaelanike kõige suurem mure on see, et autodele ei jagu ruumi. Linnale tekitab muret tõsiasi, et prügi- ja tuletõrjeautod ei mahu vajaduse korral majade vahel liikuma. «Need majad on ju ehitatud siis, kui inimestel polnudki autosid või oli vähestel,» sõnas Haak.