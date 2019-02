Pikendusjuhtmest alguse saanud tulekahju seadis kortermaja elanikud ohtu

Tulekahju levik piirati ja põleng korteri piirest välja ei levinud. Menetlusinspektorid selgitasid, et põlengu põhjustas rike vanas pikendusjuhtmes, mille tõttu süttisid selle läheduses riided. Korteriomanik oli tulekahju puhkemise ajal kodust ära.

Inspektori hinnangul võis tulekahju põhjustanud pikendusjuhe olla pärit lausa nõukogude ajast. Päästjad hoiatavad, et vanad pikendusjuhtmed on tuleohtlikud ning need tuleks aeg ajalt uuemate vastu välja vahetada. Põlengu võib tingida ka pikendusjuhtmete üle koormamine, kui selle pistikutesse ühendatakse korraga mitu suurt voolutarbijat, millest juhtmed kuumenevad ja nende ümbris sulama hakkab.