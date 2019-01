Vaata pilte: spordihalli kerkib Eesti Laulu lava

Eesti Laulu valgus- ja lavakunstniku Rene Jõhve sõnul loodavad korraldajad lavaehitusega lõpule jõuda homme lõunaks. Tiim püstitab lava saali keskele ning see võtab enda alla pool põrandaruumist. Ülejäänud parterialale on kavandatud seisukohad, osa publikust istub tribüünidel.

«Aga kuidas see kõik lõpuks välja näeb, ei tea ju isegi. Jooniseid on tehtud palju, aga iga saal on isesugune. Loodame parimat,» rääkis Jõhve. Tema sõnul on juba ette tulnud ootamatusi: näiteks mahtusid valgus- ja heliatribuutika paigaldamiseks vajalikud tõstukid saaliuksest sisse millimeetri pealt.