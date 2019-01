Kolkja valmistub talveprääznikuks

Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe rääkis, et Kolkja Kelk on auväärse ajalooga tõukekelguvõistlus, kus nii suured kui väikesed on mööda Kolkja külatänavat võidu kihutanud.

Tõukekelguvõistlus viiakse läbi kahes klassis: ühisstart antakse päeval kell 12, teatevõistlus 4-liikmelistele tiimidele stardib kell 13. Auhinnafondi on panustanud nii Sibulatee kui Vooremaa ja Tartu ettevõtjad. Erinevad talvised mõõduvõtmised toimuvad terve päeva vältel, samuti on toiduridaküla avatud kell 11-16.

Kolkja Kelk võistlusele registreerimine on avatud Sibulatee kodulehel. Üritus on osalejatele tasuta, neljaeurone osalustasu tuleb maksta tõukekelguga võistlejatel. Starti on oodatud kõik erilised ja ägedad tõukekelgud, parimad saavad ka auhinnatud. Need, kellel tõukekelku ei ole, saavad registreerimisel märkida kelgu laenutussoovi.