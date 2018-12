Fotod: rikkis pesumasinast alanud tulekahjus hukkus kaks vanainimest

Täna hommikul kella poole üheteistkümne paiku märkas möödasõitja, et ärklikorrusega elumaja katuse alt tuleb suitsu. Kuue minutiga kohale jõudnud päästjad sisenesid kohe majja, kust leiti hukkunud 85-aastane mees. Kustutustööde käigus leiti tunni aja pärast veel hukkunud 82-aastane naine.

Tulekahju kustutati kella 14.25ks. Põlengus said siseruumid tugevaid kuuma- ja veekahjustusi ning maja muutus elamiskõlbmatuks. Kohal käinud menetlusinspektori sõnul oli tulekahju alanud juba öösel ning ilmselt pikemat aega vindunud kuni seda väljas märgati. Ruumides oli ka suitsuandur, kuid selle töökorras olek kinnitust ei leidnud.

Hommikul hukkus Elva vallas Raigaste külas 71-aastane naine. Kell 9.24 teatati, et Raigastes põleb ühekorruseline elumaja. Päästjate saabudes ulatus leek maja ühest aknast välja. Hoonesse sisenenud pääste suitsusukeldujad tõid välja maja sisemise välisukse juurest leitud 71-aastase hukkunud naisterahva. Majas põles hoiuruumi sisustus. Kuulda oli töötava suitsuanduri häiresignaali. Tulekahju tagajärjel hävis hoiuruum, ülejäänud ruumid said kuuma- ja suitsukahjustusi. Tulekollete leidmiseks ja kustutamiseks avasid päästjad osa karkassmaja välisseinast. Põlengu tekkepõhjuseks oli hooletu suitsetamine. Hukkunud naisel oli kombeks suitsetada hoiuruumis ning ilmselt pudenes tulekahju süüdanud suitsukoni näppude vahelt või kukkus tuhatoosist mööda.

Sel aastal on Eestis tulekahudes hukkunud juba 49 inimest. See on 10 inimest rohkem kui eelmisel aastal kokku. Sageli põhjustab traagiliselt lõppeva tulekahju hooletu suitsetamine või küünla kasutamine, kuid ka kütte- ja elektriseadmetest lähtuvat tuleohtu ei saa alahinnata.