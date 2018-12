Fotod: raeplatsi väikselt jõulupuult võib leida uue sõbra

Projekti eestvedaja, veterinaarmeditsiini üliõpilane Egeli Kirk rääkis, et kui kolme aasta eest asjaga algust tehti, pandi puu üles vaid Tartusse. Nüüdseks on laienetud kaheksasse linna ning loomapuu leiab ka Tallinna, Rakvere, Viljandi, Pärnu, Võru, Valga ja Kuressaare keskustest.

Kokku otsitakse uut kodu 180 loomale, Tartu puule on riputatud 17 kassi ja 10 koera fotod. Iga pildi taga on kirjas looma andmed, iseloomustus ja meeldetuletus, et tegemist on elusolendi ja tema võtmine peab olema kaalutletud otsus.