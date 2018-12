Elva gümnasistid saavad koolipäeva hakatuseks putru süüa

Sihtasutuse Elva Teenused juhataja Krista Loog ütles, et kuigi ta kartis, et esmaspäeva hommikul haigutab talle vastu tühi saal, siis tegelik olukord oli hoopis vastupidine.

«Hommikul oli Elva gümnaasiumi Tartu maantee majas 35 õpilast söömas. Mõtlesin, et võib-olla ei taha väiksemad lapsed hommikul sööklasse tulla, aga läks hoopis teistpidi,» rõõmustas Loog ja lisas, et Puiestee tänava majas oli samuti 20-30 õpilast hommikuputru söömas.

Elva gümnaasiumi õpilased olid pudru järele küsinud juba mitmeid nädalaid tagasi ning nüüd avaneski võimalus seda pakkuda. «Loodan väga, et paljud ka kasutavad seda võimalust, kuna lapse päeva mõjutab väga palju see, kas tal on kõht tühi või täis,» lisas Loog.

Juhataja sõnul on tasuta hommikupuder hea võimalus lastele, kellele ei tehta kodus süüa või on kodus hommikusöögi tegemiseks kesisemad võimalused.

«Erinevad uuringud on toonud välja, et hommikusööki söövad lapsed on õpivõimelisemad ning üks Ameerikas tehtud uuring tõi välja, et nende laste IQ tase oli kõrgem,» ütles Loog. Ta lisas, et hommikusöök paneb organismi erinevad funktsioonid tööle, et koolis paremini hakkama saada.