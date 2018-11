Sodija ohvriks langesid ka majad kesklinnas

Vihjetele tuginedes sai selgeks, et sodija ei piirdunud üksnes Karlova majadega, vaid liikus ka Vanemuise tänaval. Lühikese jalutuskäigu järel oli näha, et vandaal kirjutas majaseintele mitmel korral sõna «beez», millel vaste on slängisõnaraamatus bitch ehk lipakas.

Vanemuise tänaval said kahjustada Jaan Poska gümnaasiumi, Midrimaa lasteaia, Tartu kunstimaja ja mitme kortermaja fassaad. Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi ja Midrimaa lasteaia direktor Mall Krebstein ei olnud sodimisest veel teadlikud. Korteriühistu Vanemuise 8 juhatuse liige Mikk Lilo ütles, et politseisse on avaldus juba tehtud ja hoone fassaadi puhastamiseks hinnapakkumused küsitud. «Aeg on üle vaadata kindlustusleping ja rääkida korteriomanikega,» rääkis Lilo.