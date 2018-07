Alam-Pedja looduskaitsealal põleb 14 hektarit pinnast, millele on keeruline ligi pääseda

Päästeteenistuse vanemoperatiivkorrapidaja Ivo Piir ütles, et appi on vaja masinaid, millega pääseks tulekahjule piisavalt lähedale, et saaks alustada kustutustöödega. Piir tõdes, et kustutustööd on keerulised, sest päästeautod on üle Eesti erinevaid maastiku tulekahjusid kustutamas.