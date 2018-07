Tartu. Eesti.23JUL18- Häirekeskus sai eile kõne, et Kavastus asuvas Palmako tehases on põleng. Päästjate kohale saabudes selgus, et põles suuremat sorti prügikast. Foto: KRISTJAN TEEDEMA/TARTU POSTIMEES

FOTO: KRISTJAN TEEDEMA /