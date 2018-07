Tartu ülikooli teadlased tõestasid, et teadust saab teha tavaliste sammulugejatega

«Kuigi meie igapäevast liikumist mõõtvad nutikellad ja sammulugejad on aina laiemalt kasutuses, on nende potentsiaal teadusmaailmas veel üsna avastamisjärgus,» ütles TÜ liikumislabori teadur ja artikli üks autoritest Kerli Mooses.

Ta rääkis, et teadusuuringute tegemiseks oli esmalt tarvis tõestada, kas lihtsad seadmed on selleks üldse sobivad. «Näitasime uuringuga, et tulemused on võrreldavad ja seda ka lühikeste ajavahemike mõõtmiseks nagu näiteks liikumisaktiivsus vahetundides.»