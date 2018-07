Lõuna politseiprefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et kuna olukord liikluses on tõsine ja seaduserikkumisi palju, siis politsei hoiatamisega enam ei piirdu. Väärteomenetluses tehakse rooli taga mobiili kasutamise eest rahatrahv, mis võib ulatuda 80 euroni. «Kui hirm trahvi saada või juhiloast ilma jääda kedagi ohutumalt käituma paneb, siis olgu nii. Parim variant on siiski see, et meie tänavatel on targad liiklejad,» ütles Tartu politseijaoskonna välijuht Vallo Tõnuvere.