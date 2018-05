Erivajadustega lapsi õpetavas Tartu Herbert Masingu koolis on ruumipuudus nii suur, et õpperuumideks on kohandatud kõik selleks vähegi võimalikud ruumid. Olgugi et need olid algul hoopis millekski muuks, näiteks ka tualettideks ja harjakappideks mõeldud. Kooli direktor on probleemile lahendust otsinud üle kümne aasta, kuid Tartu linnavalitsuse ametnikud on sunnitud tunnistama: uue koolimaja ehituseks lähiaastatel raha pole ega tule.