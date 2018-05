Targa linna konverentsil räägitakse nutikast linnakeskkonnast

Konverentsi «Smart City for the Citizens 2018: Urban Mobility» ettekanded keskenduvad sel aastal peamiselt linnalise liikuvuse teemadele. Osalejad saavad hea ülevaate sellest, milline võiks olla tuleviku mobiilsus ja linnade roll selle korraldamisel, millised on liikuvuse trendid ja plaanid linnalise liikuvuse organiseerimisel Euroopa linnades ning kuidas võiksid erinevad jagamismajandusel põhinevad teenused aidata linnakeskkonda nutikamaks muuta nii Eestis kui mujal maailmas.