Tartus sai liiklusõnnetuses viga jalgrattur

Sündmuskohale saabunud avariipolitseinik selgitas, et esialgsetel andmetel oli rattur sõitnud piki kõnniteed ristmikuni, kus sõiduauto Volkswagen hakkas parasjagu tegema vasakpööret. Ristmikul manööverdavat autot näinuna pidurdas rattur tõenäoliselt äkiliselt ning kukkus sadulast maha ja sai viga.

Sündmuskohal töötanud politseinik selgitas, et sõiduautol Volkswagen ei olnud nähtavaid kahjustusi, mis kirjeldanuks kahe liiklusvahendi kokkupõrget. Samuti arvasid pealtnägijad, et rattur autoga kokku ei põrganud, vaid rattur kukkus pikali enne ristmikule ja sõiduautoni jõudmist. Õnnetusjuhtumi täpsemad üksikasjad on selgitamisel.