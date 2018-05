Maastikumaratoni üritustel stardib kümme tuhat tervisesportlast

Laupäeval, 12. mail toimuvad samuti Tähtvere Spordipargis Tartu maastikumaratoni lasteüritused, millest mullu võttis osa rekordilised 4042 last. Valikus on distantsid 400 meetrist kahe kilomeetrini. Osavõtt on kõigile lastele tasuta. Kõik lõpetajad saavad finišis lasteürituste medali, diplomi ja väikese auhinnakoti.

Pühapäeval, maratoni põhipäeval, on uuendusena kavas 42 kilomeetri jooks. Sarnaselt 23 kilomeetrisele distantsile, on ka 42 kilomeetri jooksu start Otepääl ja finiš Elvas. Lisaks on valikus Elva metsade vahel kulgevad 10- ja 5-kilomeetrised rajad. 23-, 10- ja 5-kilomeetristele distantsidele on oodatud ka kepikõndijad.