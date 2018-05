Tudengid käitusid volbriööl väärikalt

«Möödunud ööle tagasi vaadates on heameel tõdeda, et valdavalt mõistsid inimesed mõõdutundega lustida ja luuasõitu teha ning kellegi elu volbriööl ohus ei olnud,» ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Baldur Pilden.

Tartumaal sai politsei eile ning ööl vastu tänast kokku 49 väljakutset. «Selline hulk on omane näiteks mõnele rahulikumale nädalavahetuse päevale,» märkis ta. Tartumaal kontrollis politsei ööpäeva vältel 367 sõidukijuhi kainust ja tabas neli juhti, kes enne rooli istumist vähemal või suuremal määral alkoholi olid tarvitanud.

«Alkohol oli põhiline komponent ka lõviosas möödunud ööpäeva väljakutsetes, kus inimesed alkoholi pinnalt konfliktidesse sattusid ning üksteise mõistmisega probleeme tekkis,» ütles Pilden.

Pilden rääkis, et täna öösel kella 3.30 paiku leidis Tartus Narva maanteel asuva hoone lähistel aset äge sõnavahetus nelja mehe vahel. «Erimeelsus kasvas sedavõrd suureks, et mehed läksid omavahel rüselema ning neid pidi lahutama politsei. Üks meestest vajas peale kähmlust ka meedikute abi, kes ta tervisekontrolliks haiglasse viisid,» rääkis Pilden vahejuhtumist. Ta lisas, et ülejäänud kolm meest viidi asjaolude selgitamiseks jaoskonda, kuhu pöördus peale esmaabi saamist ka kannatanu.

Möödunud ööpäeval anti korrakaitsjatele lisaks teada ka paarist alkoholi liigtarvitanud linlastest, kes avalikes kohtades räuskamisega ümberkaudsete rahu häirisid või oma ebaadekvaatse käitumisega möödujaid tülitasid. Ka laekus paar teadet öörahurikkumistest.

«Varasemad aastad on näidanud, et tudengitele pühendatud nädal on kulgenud suuremate sekeldusteta ja ka nädala kulminatsioon öölaulupeo näol ei ole tavapäraselt politsei sekkumist nõudvaid vahejuhtumeid kaasa toonud,» tõdes Pilden. «Loodame sarnast tudengipäevade jätku ja teineteise mõistmist ka tänavu.»

Kindel on aga see, et öölaulupeo eel, ajal ja järgselt liigub linnast tavapärasest enam inimesi ja selleks puhuks tulebki nii autojuhtidel kui ka jalakäijatel liikluses ühtmoodi enam tähelepanelikkust ja valvsust üles näidata.