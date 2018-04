Kultuuripealinna ideekorje tõi üle saja ettepaneku

«Oleme kõigile ideekorjest osavõtjatele väga tänulikud,» rääkis Tartu 2024 kandidatuurimeeskonna juht Erni Kask. «Paljud ettepanekud olid nii küpsed, et nende elluviimiseks ei pea ilmtingimata ootama 2024. aastani. Paljud ideed on aga pikemaajalise perspektiiviga ja nende osas alustab kultuuripealinna loomenõukogu edasist arendamist, et need jõuaksid 1. oktoobril žüriile esitatavasse kandidatuuriraamatusse.»