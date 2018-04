Joala tegi keskkatlamaja seinale Joalast ja ööbikust suure pildi

Teisipäeva õhtupoolikul hakkas SprayPrinteri tiim eesotsas Mihkel Joalaga tegema ettevalmistusi, et printida Turu tänava ääres endise keskkatlamaja seinale poolesajaruutmeetrist värvipilti. Peenikese libeda ja tugeva, metalse läikega nööri ning printeri paikasättimiseks ja seadistamiseks kulus ligi neli tundi, nii et esimese riba värve tõmbas masin seinale kell 20.45. Öösel sai pilt valmis.

«Ameerikas on juba rohkem meie spreiprinteriga tehtud pilte kui Tartus, need on San Franciscos ja New Yorgis,» rääkis Mihkel Joala keskkatlamaja juures enne masina käivitamist. «Praegu just New Yorgis käib ühe pildi tegemine.»