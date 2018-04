Paarike sai pildistamise eest trahvi 300 eurot 

Eesti kodakondsusega mees ja naine selgitasid, et olid vaatamata hoiatussiltidele liikunud Venemaa piiriposti juurde, et seal postiga poseerides endale mälestuseks pilte teha. Mõlemale määrati piiriribal ebaseadusliku viibimise eest rahalised karistused kogusummas 300 eurot.

Ta märkis, et inimesed rikuvad nõudeid lootuses, et keegi ei näe, kuid piirivalvurid jälgivad pidevalt valveseadmetega ja patrullide käigus piiriäärsel alal toimuvat. «Kui inimene reegleid eirab ja uudishimust siiski keelualale piiripostiga pilti tegema läheb, võib see foto kalliks maksma minna,» nentis ta. Riigipiiri seadus sätestab, et ajutise kontrolljoone ületuse eest võib määrata kuni 800-eurose rahatrahvi, ka aresti.